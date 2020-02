PRF flagra condutor com CNH suspensa na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no início da noite desta sexta-feira, por vota de zero hora, um homem, de 31 anos, conduzindo um veículo com placa de São Paulo, com a Carteira Nacional de Habilitação vencida, no km 311, da Rodoviária Presidente Dutra, em Itatiaia.

Segundo os policiais rodoviários federais a carteira estava suspensa desde 11 de maio de 2019 até 10 de março de 2020. O motorista foi detido e foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), tendo o motorista assinado e se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado, Ele foi liberado para responder o processo em liberdade.

O condutor informou que sua CNH já havia sido recolhida pelo Detran devido à suspensão, sendo este o motivo por ele não a estar portando. Além do TCO, foram aplicadas as devidas multas por dirigir com a CNH suspensa e sem documento de porte obrigatório, no valor total de R$ 968,79. O veículo foi retido até a apresentação de um condutor habilitado.