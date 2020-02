Estacionamento rotativo de BM começa a funcionar nesta segunda-feira

Operação será dividida em dois períodos e contará com 20 monitores em sua primeira fase

A Prefeitura de Barra Mansa iniciará na segunda-feira, 02, a operação do novo estacionamento rotativo no município. O serviço será aplicado em vias centrais da cidade e, em um primeiro momento, contará com 20 monitores, divididos em dois turnos. O serviço começará nas vias com maior demanda de vagas e cada rua terá a fiscalização de um ou mais monitores. O estacionamento terá o valor de R$2,00 a hora e as cobranças começam na terça-feira, 03. Não haverá cobrança de tarifa no dia da implantação, que servirá para conscientização dos condutores.

As vias que receberão o Novo Rotativo são: Avenida Domingos Mariano (altura da agência do INSS até a Rua José Martorano); Avenida Joaquim Leite (até a rodoviária); Rua Barão de Guapi (trecho até a esquina da Rua São Sebastião); Rua São Sebastião; Rua Monsenhor Costa; Rua Andrade Figueira (da praça Ponce de Leon até o terminal rodoviário atrás da Igreja Matriz); Rua Doutor Mário Ramos e Rua Duque de Caxias (em frente ao Parque Centenário).

Em uma segunda etapa, será realizado um processo seletivo para a contratação de mais 60 monitores que completarão o quadro, totalizando 80 funcionários e permitindo a expansão do serviço para 100% das vias públicas que tenham necessidade do rotativo, atendendo outras áreas. A previsão é que sejam geradas 700 a mil vagas de estacionamento. Deste total, 10% são destinadas para idosos e pessoas com deficiência.

O prefeito Rodrigo Drable pontuou o início das operações. “Nós resolvemos esperar passar o Carnaval para retomar o rotativo. Ele será realizado pela própria Prefeitura. Concluímos que o serviço vai gerar rentabilidade que pode ser usada a favor do município, em investimentos nas vias públicas e mobilidade urbana, como pintura de faixas, substituição de placas e reformas de sinais. Por isso, decidimos que a Prefeitura irá gerenciar e operacionalizar o novo rotativo” detalhou Rodrigo.

O prefeito ainda enfatizou que a chegada do novo estacionamento rotativo será de suma importância para movimentar a economia da cidade. “Estamos contratando com carteira assinada, em um primeiro momento, 20 operadores. A ideia é ampliar esse quantitativo no prazo de até dois meses”, destacou.

O secretário de Ordem Pública, Luiz Furlani, informou que o serviço visa democratizar as vagas próximas aos centros comerciais. “Acreditamos muito na eficácia que o estacionamento rotativo trará para aqueles que procuram vagas na cidade e não encontram por falta da oferta de quem deixa o veículo o dia inteiro”, informou Furlani, que também pontuou a divisão em duas etapas, visando a aceitação pelos munícipes. “Optamos por implementar o rotativo em dois momentos para que a população volte a se acostumar com a cobrança e assim, quando o serviço chegar a 100% da sua integralidade, ele seja totalmente absorvido”, frisou.

O estacionamento rotativo será operacionalizado pela Secretaria de Ordem Pública, com apoio do Coortran (Coordenadoria de Trânsito e Transporte) e da Guarda Municipal. Os primeiros 30 dias funcionarão como um período educativo e não haverá autuação por parte dos agentes.

Na próxima semana, o Programa de Educação no Trânsito (PET) da Guarda Municipal realizará panfletagem para alertar a população.

Procedimento

Ao estacionar, o motorista precisa fazer a retirada do ticket com o monitor do local e guardar o comprovante dentro do veículo, em lugar visível. O período máximo de permanência na vaga é de 2 horas. Ultrapassando este tempo, é necessário procurar o monitor para revalidar o bilhete.