Chuva provoca transbordamento do Rio São Domingos, em Falcão

As fortes chuvas que atingiram a região de Falcão e São Joaquim, distritos de Quatis, por volta das 16 horas de sábado provocaram o transbordamento do Rio São Domingos e várias ruas ficaram alagadas. A Defesa Civil de Quatis esteve no local para avaliar a situação. Segundo o prefeito Bruno de Souza, o volume d’água foi grande, mas nenhuma casa foi atingida. Uma barreira atingiu a localidade conhecida como Uruguaiana. Outra barreira interditou o Morro do Onça, também na região de Falcão. A estrada Quatis-Glicério também foi afetada com uma barreira que interditou totalmente a via.

Uma equipe da prefeitura de Quatis esteve no local desobstruindo a via, importante meio de transporte de folhosas e produção leiteira. As pistas foram liberadas ainda no sábado. O prefeito Bruno de Souza acompanhou os trabalhos desde o início da madrugada de sábado e disse estar apreensivo com as chuvas que atingem a região.