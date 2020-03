Corpo de Carolayne já está em Volta Redonda

O corpo de Carolayne Souza Eliziário, de 22 anos, que morreu na última quarta-feira em Rosário, na Argentina, chegou no fim da tarde deste domingo a Volta Redonda. O corpo deixou o país vizinho na tarde da última sexta-feira e já está na capela mortuária do Aterrado. A chegada ocorreu antes do previsto, pois estava sendo esperada para a segunda-feira. O traslado foi feito por uma funerária de Rosário.

O sepultamento será nesta segunda-feira, no Cemitério Municipal, no Retiro, mas o horário ainda não havia sido definido pela família até o momento desta publicação.

Carolayne estava desde 2017 na cidade argentina, onde estudava medicina. Para fazer o traslado, a família fez uma campanha através de redes sociais, que contou com o auxílio de órgãos de imprensa, a fim de arrecadar os R$ 20 mil necessários. O corpo foi traslado por via terrestre, porque, segundo Devanil Eliziário, pai da estudante, por via aérea só aconteceria na próxima sexta-feira. Foco Regional