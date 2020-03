Defesa Civil de Volta Redonda emite nota sobre Rio Paraíba do Sul

A Defesa Civil de Volta Redonda está em estado de atenção devido a chuva, que deve permanecer durante todo o domingo (1/2). Nas últimas 24 horas choveu o acumulado de 62mm, o que é considerado um volume seis vezes maior que o esperado.

Foram registradas três ocorrências de deslizamento. De forma preventiva, duas residências foram interditadas no bairro Vila Brasília e as famílias estão alojadas na casa de familiares. Todas as áreas de risco são monitoradas.

O nível do Rio Paraíba do Sul aumentou em 2,46 metros, transbordou em regiões baixas da Avenida Beira Rio, sob as pontes Pequetito de Amorim, no Aterrado e Niterói, sob a ponte Dr. Murilo Cesar dos Santos, no Niterói, que estão interditadas.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estão nas ruas avaliando a situação e fazendo a limpeza dos locais afetados.

Em caso de deslizamento ou alagamento, a orientação é para que os moradores se desloquem a um local seguro, levando roupas, remédios de uso contínuo, alguns alimentos e documentos. Moradores de áreas de risco devem ficar atentos à orientação da Defesa Civil, que são enviadas via SMS. Em situação de emergência, ligue 199.

Na cidade de Barra do Piraí, o Paraíba está acima de sua capacidade. A Defesa Civil está em estado de alerta.