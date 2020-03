Defesa Civil orienta moradores para não sair de carro em BP

A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí informa que, devido ao aumento das vazões no rio Paraíba do Sul, há a necessidade de interdição da ponte Irmãos Di Biase – Ponte do Royal -, na noite deste domingo, 1° de março, às 20h30.

Os técnicos monitoraram a elevação do rio durante todo o dia, em conjunto com a agentes da Guarda Municipal. Inclusive, o fechamento da via contou com o apoio daquela guarnição, que também com apoio à Defesa Civil na visita aos bairros afetados pela cheia.

Assim sendo, a Defesa Civil pede que a população evite sair de carro para o Centro de Barra do Piraí, uma vez que a única via de acesso será a Ponte Getúlio Vargas, a Ponte Metálica.

Outras informações devem ser obtidas por meio dos órgãos oficiais da prefeitura ou por meio do número 199.