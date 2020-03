A Rodovia RJ-155, ligação Barra Mansa/Angra dos Reis cedeu na altura do Túnel, da Serra de Angra, formando uma grande cratera, no município de Rio Claro. A via é muito utilizada por moradores da região. A Defesa Civil já foi informada sobre o risco eminente de acidente no local. Vário deslizamento de terras ocorreu ao longo da RJ-155 e da Rodovia Rio Santos.

O Túnel de Mangaratiba ficou várias horas interditado. A lama invadiu a pista provocando um congestionamento na rodovia.