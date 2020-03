Samuca anuncia construção de rede de água para Núcleo Santa Bárbara, no Roma

Essa é mais uma ação do ‘Orgulho de Volta’ que vai melhorar qualidade de vida dos moradores do local

Os moradores do Núcleo Santa Bárbara, no bairro Roma, receberam uma excelente notícia neste domingo, dia 01. O prefeito Samuca Silva anunciou, através do programa ‘Orgulho de Volta’, a construção de uma rede de água potável de cerca de 5 mil metros para atender as famílias residentes na localidade.

O prefeito Samuca Silva comentou que essa é uma obra estrutural muito importante e que vários investimentos desse tipo estão sendo feitos em toda cidade. “Nós estamos vivendo uma crise financeira absurda, mas o nosso governo está conseguindo, com recursos próprios, levar dignidade para a população através de obras como essa. Primeiro é preciso melhorar as estruturas básicas”, afirmou o prefeito.

A obra será realizada por meio de uma parceria entre o município e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). O trabalho será iniciado nesta segunda-feira, dia 2, com prazo de seis meses para conclusão.

“Esse é um investimento muito importante que vai eliminar os riscos de doenças causadas pela falta de água potável, melhorando a qualidade de vida da comunidade”, explicou o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), José Geraldo Santos, o Zeca.

Os moradores, que passaram tanto tempo sofrendo por causa da falta de água, agradeceram o investimento. “Vai ser muito bom para a comunidade. A gente tem que carregar água quase todo dia para o nosso consumo. Essa obra vai mudar as nossas vidas”, disse Eunice Maria Batista, que mora na localidade há mais de 50 anos.

O programa ‘Orgulho de Volta’ não para e nesta segunda-feira, dia 2, mais um investimento para a população. Na parte da tarde, às 16h30, haverá a entrega da obra do Colégio Municipal Raiozinho de Sol, no bairro Três Poços.