300 funcionários realizam manutenção de Volta Redonda durante final de semana

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), continua trabalhando na manutenção e limpeza da cidade. Neste sábado, dia 29, vários bairros receberam serviços de capina, roçada e retirada de entulho. Cerca de 300 funcionários da SMI auxiliaram nos trabalhos, que atenderam quase 30 localidades.

O prefeito Samuca Silva lembrou a importância dos serviços de manutenção. “Estamos trabalhando de forma incansável para manter a limpeza da cidade. Principalmente nessa época, com período de chuvas, em que os matos crescem muito rápido. Mas as equipes da SMI são muito dedicadas e fazem um trabalho constante no município”, disse o prefeito.

Entre os bairros que receberam os serviços de Infraestrutura estão Roma, Vila Mury, Água Limpa, Aterrado, Três Poços, Voldac, Beira Rio, Belmonte, Açude II, Ilha Parque, Eucaliptal, Pinto da Serra e Conforto, entre muitos outros. Além disso, a Rodovia Sérgio Braga e a Rodovia dos Metalúrgicos também foram atendidas.

“Quero agradecer a toda equipe da SMI pelo empenho. A gente sabe que manter a cidade limpa e em ordem é muito trabalhoso, mas eles seguem firmes e dedicados para atender a população”, disse o secretário municipal de Infraestrutura, Toninho Orestes.