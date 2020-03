Prefeitura de Resende recupera estradas rurais prejudicadas pelas chuvas 

Trabalho em equipe com auxílio de maquinário pesado gerou resultados rápidos em duas importantes estradas

As chuvas que caem de forma intermitente em Resende e na região deixaram autoridades em alerta no final de semana. O volume de água excedeu em muito o previsto e as consequências foram pontos de deslizamento em vias importantes de Resende, os quais foram rapidamente resolvidos na madrugada de sábado (29), graças ao trabalho em equipe da Prefeitura de Resende. O trabalho, no entanto, está tendo sequência neste início de semana.

De acordo com a Defesa Civil de Resende, a situação alarmante foi constatada pelo monitoramento na noite de sábado. Em seguida, uma equipe de plantão de chuva foi convocada, contando com uma parceria entre a Guarda Civil Municipal, a secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos, a secretaria municipal de Desenvolvimento Rural e a própria Defesa Civil. O prefeito Diogo Balieiro Diniz também esteve junto das equipes na desobstrução das vias.

Na RJ-163, que liga Resende a Mauá, 17 pontos de deslizamento foram identificados, com um ponto crítico, que teve que ser interditado para o reparo. Já na RJ-161, que liga Bagagem a Rio Preto, um ponto de deslizamento também foi constatado e corrigido. Vale lembrar que as duas estradas são de responsabilidade do estado do Rio de Janeiro, mas a gestão municipal em Resende tomou a iniciativa de agir rapidamente nos locais para beneficiar a população.

Para efetuar os reparos, uma equipe composta por cerca de 15 pessoas contou também com o reforço do maquinário pesado da frota da Prefeitura de Resende. Graças a esses esforços, os pontos de deslizamentos foram resolvidos durante a madrugada e as estradas amanheceram sem interdição ou problemas graves para os condutores.

– É importante destacar a sinergia de trabalho em equipe, que proporciona sempre uma solução eficiente e o mais ágil possível para os problemas. Buscamos sempre reduzir o impacto dos danos, como aconteceu neste final de semana. O comprometimento é essencial também na prevenção de problemas maiores e para uma resposta rápida das autoridades – destacou o diretor Geral da Defesa Civil na Prefeitura Municipal de Resende, Flávio Germano da Silva

Nesta segunda-feira, dia 2, os trabalhos continuaram na Boca do Leão, Morrão e Fumaça, com reparos pontuais em locais que foram desgastados pelas chuvas.