Professores da Smel passam por capacitação de Suporte Básico de Vida

Curso de renovação da certificação foi ministrado pelo Conselho de Educação Física

Por meio de uma parceira entre Prefeitura de Volta Redonda e o Conselho Regional de Educação Física (CREF), 40 profissionais de Educação Física da cidade participaram de um curso de renovação do Suporte Básico de Vida (SB), nesta segunda, dia 02. Os profissionais atuam na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

A capacitação aconteceu na Arena Esportiva e é renovada a cada dois anos. O objetivo é ensinar um conjunto de medidas e procedimentos técnicos de suporte de vida de forma a não agravar lesões já existentes ou gerar novas lesões (iatrogenias). A execução do básico rápido de SBV proporciona até 60% de chance de sobrevivência da vítima.

A secretária de Esporte e Lazer, Maria Paula Tavares, destacou a relevância de capacitar os profissionais de Educação Física. “Estamos sempre buscando melhorar nosso atendimento e, principalmente, qualificar ainda mais os nossos profissionais para a realização de um ótimo trabalho. Nossos professores trabalham diretamente com a população da cidade e o Suporte Básico de Vida é um importante meio de salvar vidas”, contou.

A ação aconteceu junto a reunião mensal que a Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) realiza para os profissionais de Educação Física. Ao todo, três cursos foram realizados durante o dia para os professores.

Para professora Fabiana Miranda, a capacitação mostra o cuidado que a SMEL tem com seus alunos. “Participar deste momento fortalece o cuidar dos munícipes atendidos nas atividades da SMEL e a segurança dos profissionais no aperfeiçoamento relevante ao Suporte Básico de Vida, mostrando a cumplicidade com a profissão e o Conselho que nos rege”, falou.