Rodovia Saturnino Braga pode ser interditada em Rio Claro

A Rodovia Barra Mansa-Angra dos Reis pode ser interditada pela Defesa Civil. A cratera que abriu no domingo, durante as chuvas, aumentou nesta segunda-feira, e apresenta riscos para quem trafega no km 18, da RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), no distrito de Lídice, em Rio Claro.

O local fica nas proximidades do primeiro túnel. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, motoristas foram orientados a passar pelo acostamento. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) esteve no local, mas ainda não apresentou uma proposta para resolver o problema. A estrada tem um movimento muito grande.