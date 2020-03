Deputado Furtado participa de reunião do Projeto “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência”

Previsto para ser lançado em maio, o programa “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência”, indicado pelo deputado Federal delegado Antonio Furtado ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, teve a primeira reunião de trabalho para determinar as estratégias de atuação no Estado. Além do parlamentar, participaram da reunião Paulo Aguiar, assessor da Casa Civil, Marcelo Bertolucci, subsecretário de governo e Bruno Marini, subsecretário de saúde.

– Nossa intenção é fazer um programa em parceria para lutar contra a violência doméstica, a violência contra a mulher e o uso das drogas. Várias ideias surgiram dessa primeira reunião. É possível que tenhamos personalidades reconhecidas como padrinhos e madrinhas do projeto. Além das redações, trabalhos audiovisuais também farão parte das atividades propostas para professores e alunos – explicou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

O objetivo do projeto é levar um trabalho de conscientização às escolas estaduais para evitar que adolescentes e jovens ingressem no mundo do crime e, também, promover uma conscientização sobre a violência domestica e contra a mulher.

– Vamos trabalhar com um conteúdo para capacitar os professores e transformá-los em multiplicadores. A ideia é ir além das falas e propor a produção de materiais como vídeos, textos, sobre a temática, para os alunos. Estamos muito motivados em fazer o Projeto Despertar ser um grande sucesso – falou Bruno Marini.

Para que tudo esteja bem alinhado para o lançamento, previsto para acontecer no Maracanãzinho, e decorrer do programa, foi montado um grupo de trabalho que ainda terá representantes da secretaria de Esporte e da secretaria de Educação. Quem também apoia o programa e já contribuiu com ideias é a primeira-dama do Estado, Helena Witzel.

– A princípio a ideia era atuar no combate ao uso das drogas, mas, juntamente com a primeira-dama, expandirmos o programa para trabalhar contra a violência doméstica e a violência contra a mulher. É necessário integrar as famílias e orientar os jovens para não replicarem o modelo de abuso e desrespeito que vivem no dia a dia. A prevenção é sempre uma grande esperança, um momento de darmos uma grande virada no problema da criminalidade – destacou o Deputado Federal Antonio Furtado.