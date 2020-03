A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (3/3) mais um suspeito de participar da morte do Agente de Polícia Federal Ronaldo Heeren. Com o preso, foram aprendidos um fuzil AR-15 com 6 carregadores, uma pistola e roupa camuflada, que resultaram na lavratura de prisão em flagrante delito.

A prisão foi realizada na Favela do Rola, bairro de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro.