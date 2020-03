Pinheiral abre 60 novas vagas para o curso gratuito de cuidador de idosos

A prefeitura de Pinheiral, por meio do Gabinete da Vice-Prefeitura, está ofertando 60 novas vagas para o “Curso Básico de Cuidador de Idoso e de Pessoas com Limitações Físicas”. As inscrições começam na próxima quinta-feira (05/03) e vão até o dia 11/03.

Para participar do curso é necessário ser morador de Pinheiral, ter acima de 18 anos e o 5º ano do Ensino Fundamental completo. Os interessados devem comparecer ao gabinete da Vice-Prefeitura, de 8 às 17 horas, na Rua Coronel Joaquim Ribeiro, no Centro (ao lado da Agência dos Correios), munidos com os documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e de escolaridade.

“Já foram atendidas cerca de 170 pessoas nos outras turmas deste curso. Resolvemos fazer mais uma edição devido à procura da população. As pessoas veem no curso uma chance de arrumar trabalho na área. Infelizmente o desemprego ainda atinge nossa população e ofertar cursos grátis é uma forma de ajudá-los a conseguir trabalho”, disse a vice-prefeita, Sediene Maia.

O curso visa oferecer formação rápida para capacitar as pessoas ao mercado de trabalho e ajudar na geração de renda dos moradores de Pinheiral. Com carga horária de 70 horas, o curso é dividido em oito módulos.