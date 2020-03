Polícia Militar prende foragido da Justiça, no bairro Paraíso

Policiais militares prenderam na tarde desta terça-feira, um jovem, foragido da Justiça, na Rua Osmar Portugal, próximo a uma praça do bairro Paraíso, em Barra Mansa. Policiais militares chegaram até o local após uma denúncia, informando que suspeitos estariam traficando naquela localidade. O jovem foi preso em uma rua atrás de uma igreja. Ao perceber a aproximação dos agentes, o jovem se jogou no chão, largou a arma e levantou as mãos se rendendo. Ao se atirar ao chão ele machucou o cotovelo.

Uma bolsa foi encontrada com o suspeito e em seu interior havia 64 pinos de cocaína, R$ 120, um rádio transmissor e um celular. Após a abordagem, o suspeito apontou onde havia jogado a arma. No local foram encontradas ainda 14 munições.

Os policiais prenderam o suspeito que foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Em consulta ao sistema, foi constatado que o jovem tinha seis mandados de prisão por trafico e roubo.