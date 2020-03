A Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira, três suspeitos de tráfico de drogas, com 863 pinos de cocaína, 2 mil pinos vazios e dois rádios de comunicação, na Rua São Jorge, na Vila Coringa, em Volta Redonda.

Dois suspeitos estavam saindo de uma casa com uma mochila quando foram abordados. Com o outro suspeito os agentes apreenderam uma revólver calibre 38 com seis munições. Foto: Polícia Militar