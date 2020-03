Porto Real registra suspeita de Covid-19

Moradora de Barra Mansa está em isolamento domiciliar

Deu entrada hoje no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, em Porto Real, uma paciente com suspeita de contaminação pelo Covid-19 (novo Corona Vírus). A moradora de Barra Mansa, de 54 anos, foi encaminhada pela unidade de saúde do distrito de Floriano, onde relatou sintomas de gripe em uma viagem recente à Itália.

Seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, a Direção Médica do Hospital tomou medidas de proteção junto à paciente, fez os exames clínicos, laboratoriais, radiografia de tórax e a colocou em completo isolamento. O exame de confirmação foi encaminhado para análise no Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (LACEN), no Rio de Janeiro. Por não se enquadrar nos critérios de internação, a paciente foi liberada e orientada para realizar o tratamento em isolamento residencial.

O acompanhamento da evolução do quadro da paciente com suspeita de contaminação pelo Covid-19 será feito pelas autoridades de saúde de Barra Mansa, que já foram devidamente comunicadas sobre os procedimentos adotados no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis.