Prefeitura de Resende faz concretagem da ponte para Engenheiro Passos

Obra aguardada há anos pela comunidade local está por detalhes antes de ser concluída

A prefeitura de Resende segue empenhada na realização de uma série de intervenções que beneficiam a qualidade de vida dos moradores de Engenheiro Passos, bem como em todo o município. Uma das obras de infraestrutura mais aguardadas pela população está ocorrendo na ponte que dá acesso à Vila São Pedro pela Rua Antônio Veiga da Silva. O processo de concretagem da ponte, etapa fundamental da estrutura, teve início nesta segunda-feira, dia 2.

O serviço teve início com a concretagem do tabuleiro, na manhã de segunda-feira. Já no segundo momento, a concretagem foi feita nas vigas dos guarda rodas e nas laterais de fechamento da ponte. Na primeira fase, foram utilizados cerca de 32 metros cúbicos de concerto.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Victor Sampaio, nesta primeira fase foram utilizados: caminhão, uma betoneira, uma bomba de concreto estacionária, uma régua vibratória, uma acabadora de superfície e vibradores. O maquinário da prefeitura é fundamental para o bom andamento do serviço.

– A população local aguarda há anos pela conclusão desta ponte e a gestão municipal conseguiu dar mais um passo importantíssimo. É uma estrutura que precisa ser reforçada, já vão transitam por ela caminhões e veículos pesados, como o caminhão que faz a coleta do lixo. Portanto, muito em breve a comunidade local terá a ponte totalmente concluída e segura – disse o prefeito Balieiro Diniz.

Após o tempo de cura, que é o período necessário para a concretagem se firmar, ainda será construída uma laje de transição, que faz a interseção entre a ponte e a via, e uma calçada. É importante destacar que a construção da ponte obedece a todos os padrões e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).