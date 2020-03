Prefeitura de Volta Redonda promove capacitação sobre primeiros socorros

Mais de 40 profissionais da área de assistência social participaram do curso

A Prefeitura de Volta Redonda segue investindo na capacitação dos seus profissionais. Esta semana, os profissionais da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) participaram de curso de primeiros socorros. Com duração de três dias, a capacitação visa preparar esses profissionais, que atuam tanto na área assistencial, como administrativa, a lidarem com as eventualidades do dia-a-dia.

“A necessidade desse curso para os profissionais da Smac surgiu com a nossa responsabilidade com a população assistida. A gente entende que quando o serviço ofertado tem relação com cuidado, todo conhecimento é necessário e importante”, comentou o secretário de Ação Comunitária, Ailton Silva.

Mais 40 profissionais estão participando da capacitação, que aborda 14 assuntos diferentes dentro da temática de primeiros socorros. De acordo com o enfermeiro Rafael Gedeão, que ministrou a qualificação, essa é a oportunidade para uma troca de experiências.

“Aqui é o momento de aprender, mas também de tirar dúvidas. Estamos falando sobre tudo, ergonomia, animais peçonhentos, diabetes, parada cardíaca, entre muitos outros. A gente pensou em assuntos variados para atender tanto quem está fazendo o atendimento nas ruas, como os funcionários da parte administrativa”, explicou Rafael

Segundo Débora Tebete Gonçalves, o conhecimento adquirido irá melhorar a qualidade do atendimento. “Acho muito proveitoso. A gente nunca sabe das eventualidades da vida. É bom estar preparado para agir em alguma emergência”, a funcionária do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do bairro Monte Castelo.