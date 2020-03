Um acidente envolvendo um carro e um ônibus, por volta das 18 horas, desta terça-feira, deixou cinco pessoas feridas, no km 258, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) no bairro Ponte Preta, em Barra do Piraí.

Um idoso, de 64 anos, ficou gravemente ferido. As outras quatro vítimas tiveram ferimentos leves. Elas foram socorridas e levadas para Santa Casa de Misericórdia de Barra do Piraí.