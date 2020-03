Homens morrem em troca de tiros no bairro Lambicada

Dois homens, não identificados, morreram no final da madrugada desta quarta-feira, após troca de tiros com policiais militares na comunidade da Lambicada, em Angra dos Reis. Os policiais apreenderam um fuzil e dois carregadores. A ação dos policiais militares ocorreu depois que souberam que os suspeitos estariam armados com a intenção e atacar a UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) que está sendo instalada no Camorim Grande.

Um blindado conhecido como “Caveirão”, foi utilizado pelos agentes que disseram que foram “fortemente atacados” a tiros quando entraram na comunidade. Outro tiroteio ocorreu quando as equipes progrediam por uma área de mata. Ao final do confronto, os dois homens foram encontrados feridos. Eles chegaram a ser socorridos no Hospital Geral da Japuíba, mas não resistiram. Foto: Polícia Militar