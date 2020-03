PRF detém homem nu correndo pela Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um homem, de 47 anos, que não teve a idade revelada, correndo nu pelo acostamento no km 267, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Segundo os policiais rodoviários federais (PRF), ele estava muito nervoso com a saúde de sua mãe, que está internada, com problemas. Disse estar um pouco desequilibrado emocionalmente e com problemas intestinais (diarreia) devido a doença da mãe.

Ele contou que havia estacionado seu veículo, um Hyundai/HB- 20, alguns metros mais adiante, quase em frente a um posto de combustíveis, onde poderia ter chegado para acessar um banheiro.

O homem foi submetido ao teste etílico, mas, o resultado foi negativo para alcoolemia (bafômetro), também, não aparentava estar sob efeito de qualquer outra substância. Os agentes solicitaram que o homem colocasse suas roupas.

Depois foi encaminhada até o Posto de Floriano, onde foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), praticar ato obsceno em local público. Ele assinou o termo se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado. Ele foi liberado em seguida para responder o processo em liberdade.