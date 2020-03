PRF flagra crime ambiental durante acidente na Lúcio Meira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na noite de terça-feira, por volta das 21h20min, para atendimento a um acidente envolvendo um veículo de carga (Volvo), com placa do Rio de Janeiro, no km 189, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Paraíba do Sul.

O veículo saiu da pista e tombou as margens da rodovia. Os policiais rodoviários federais foram até o local para o registro de ocorrência de trânsito e perceberam que a carga era de produto perigoso ONU-3077 (substância que apresenta risco para o meio ambiente, cloro sólido).

O condutor não se feriu e não foi constatado derramamento do produto. Segundos os agentes o crime ambiental se deu devido ao transporte irregular. Durante o destombamento será observado e acompanhado por outros órgãos ambientais para providências necessárias, caso ocorra alguma emergência.

Como o conjunto transportador e sua documentação apresentavam diversas infrações referentes ao regulamento de transporte de produtos perigosos foram extraídas as multas relativas as irregularidades encontradas e lavrado o “TCO” (Termo Circunstanciado de Ocorrência). O condutor se comprometeu a comparecer em juízo para esclarecimentos legais.