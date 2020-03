Um acidente ocorrido na noite desta quinta-feira, envolveu duas carretas no km 256, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do bairro Ponte Preta, em Barra do Piraí.

Uma carreta deu um “L”. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido. Os motoristas foram orientados a preencher a Declaração de Acidentes de Trânsito (DAT) pela internet. A pista não ficou bloqueada.