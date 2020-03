O condutor da moto que se envolveu em um acidente ocorrido no início da tarde desta quinta-feira, um adolescente, de 17 anos, morreu depois de dar entrada na Santa Casa de Barra do Piraí. O acidente ocorreu no trevo do distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

A moto que ele conduzia, era uma JTA Suzuki bateu contra um Palio WK. O trânsito fluiu pelas vias marginais do trevo de acesso a Dorândia. Por volta das 15h30min, a pista foi totalmente liberada.