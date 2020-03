Associação dos Aposentados vai comemorar o Dia Internacional da Mulher

Como já virou tradição na entidade, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda está preparando uma comemoração em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que ocorre no dia 8 de março. Como a data, este ano, cairá num domingo, a AAP-VR irá celebrar no dia 9, segunda-feira, com atividades em sua sede, na Vila Santa Cecília, no Centro de Prevenção à Saúde do Idoso (CPSI), no bairro Nossa Senhora das Graças, e no Posto Avançado de Barra do Piraí.

“A ideia é se homenagear tanto as funcionárias da própria Associação quanto as nossas associadas, lembrando que o dia 8 de março é marcado por luta pelos direitos das mulheres em todo mundo”, explica o diretor de Comunicação e Marketing da associação, Sérgio Luiz.

A programação, que ainda está sendo elaborada, contempla café da manhã e atividade de massoterapia para as mulheres que comparecerem em um dos três locais. Existe, ainda, a ideia de serviços, como o de aferição da pressão arterial, orientação com nutricionistas e Auriculoterapia.

Serviço:

Dia Internacional da Mulher – Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda.

Eventos no dia 9 de março, das 8 às 15 horas. Atividades especiais para colaboradoras e associadas.

Locais:

– Sede Administrativa da AAP-VR (Rua 35, nº 114, Vila Santa Cecília – Volta Redonda).

– Centro de Prevenção à Saúde do Idoso da AAP-VR (Rua 535, nº 835, Nossa Senhora das Graças – Volta Redonda).

– Centro de Saúde da AAP-VR em Volta Redonda (Rua 25 A, nº 23, 7º andar, Vila Santa Cecília.

– Posto Avançado de Barra do Piraí (Rua Cristiano Otoni, nº 206, Centro – Barra do Piraí).