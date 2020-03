Deputado Antonio Furtado recebe políticos da região em Brasília

As visitas foram para agradecer os mais de R$400 mil em emendas para as cidades de Mangaratiba e Resende

O deputado federal Delegado Antonio Furtado recebeu hoje (05/03) pela manhã, em seu gabinete em Brasília, o prefeito de Mangaratiba, Alan Campos da Costa, e o vereador de Resende, Reginaldo Engenheiro Passos. As visitas foram para agradecer as emendas destinadas, pelo parlamentar, para as cidades do interior com o objetivo de melhorar a segurança e o turismo.

– É bom receber os políticos da região para entender as necessidades e saber se o que destinamos está sendo de fato aplicado. Fico feliz em ver que as emendas que propus vão ajudar as cidades da região. Entendo que podemos investir para melhorar o turismo no interior do Estado e assim movimentar a economia local, mas para isso também temos que investir em segurança. Por isso fiz indicações para Mangaratiba e Resende com foco na segurança e no turismo – destacou o deputado delegado Antonio Furtado.

Para Engenheiro Passos, distrito de Resende, foi destinado uma verba de R$200 mil para a construção de um portal de informações turísticas a ser instalado na entrada da cidade. Investimento que pretende melhorar o tratamento dado aos turista que visitam a localidade.

– Aproveitei para agradecer ao deputado delegado Antonio Furtado, em nome de Engenheiro Passos, pela emenda destinada. Até o final do ano vamos contar com um portal de informações, o que vai melhorar o atendimento dado aos turistas – explicou o vereador Reginaldo Engenheiro Passos.

Os agradecimentos continuaram durante as visitas. Com o prefeito de Mangaratiba o motivo foi a verba de R$214 mil para equipar a central de monitoramento da cidade e melhorar a segurança para a população e, consequentemente, atrair mais turistas.

– Estamos construindo um quartel novo para a guarda municipal. Vamos capacitar nossos agentes e, com essa emenda, colocar a central de monitoramento para funcionar. Vamos transformar Mangaratiba na cidade mais segura da Costa Verde. E isso vai ser possível devido a emenda destinada pelo deputado – afirmou o prefeito Alan Campos.