DER-RJ recua e interdição da RJ-155 está suspensa

Presidente do órgão esteve no local de deslizamento e aguarda avaliação

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) suspendeu a interdição total da RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), que liga Barra Mansa a Angra dos Reis, no km 18, em Rio Claro.

Uruan Cintra de Andrade, presidente do DER-RJ esteve reunido nesta quinta-feira, com técnicos das prefeituras de Rio Claro e Angra dos Reis. Após a reunião decidiram cancelar a interdição até que uma análise mais profunda possa dar um parecer sobre o problema.

Na quarta-feira, técnicos da Defesa Civil de Angra dos Reis e Rio Claro e a direção do DER-RJ estiveram no local e decidiram interditar totalmente a pista. Ainda ontem, vários painéis eletrônicos foram colocados avisando sobre a interdição a partir das 15 horas desta quinta-feira. No entanto houve o recuo e a pista ainda está liberada até outros estudos.