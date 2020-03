Policiais militares apreenderam no final da tarde desta quinta-feira, 232 pinos de cocaína, 30 trouxinhas de maconha, um aparelho celular e R$100, na localidade conhecida como Beco do Val, no Morro da Conquista, Volta Redonda.

Policiais militares ficaram observando a movimentação típica de tráfico de drogas. Houve a abordagem e um suspeito, de 32 anos, foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.