Polícia Militar prende jovem que participou de roubo de carro no bairro Monet

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira, um jovem, de 25 anos, suspeito de ter participado do roubo de um carro Honda Civic, de um homem que foi vítima de uma cilada que teve a participação de uma jovem e outro comparsa, no bairro Monet, em Resende.

O dono do Honda Civic foi atraído para uma cilada por uma jovem, de 18 anos, que está presa. Durante o encontro com a jovem os dois suspeitos chegaram armados e atiraram contra o motorista que foi baleado e levado para o Hospital de Emergência, de Resende.

O carro roubado foi encontrado na Rua João Horácio da Silva, no bairro Novo Surubi. O outro suspeito de participação na tentativa de latrocínio continua foragido, mas está identificado.

Com o suspeito os agentes apreenderam um tablete (529 gramas) e 13 buchas de maconha, uma balança de precisão, a chave do Honda Civic roubado e controle de portão automático, uma pistola calibre 9mm (com dois carregadores), 13 munições do mesmo calibre, três munições calibre 32 e uma granada artesanal.