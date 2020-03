Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas no bairro Água Limpa

Policiais militares prenderam na tarde desta quinta-feira, um homem, que não teve o nome divulgado, com três pinos de cocaína, dois sacolés da mesma droga, sete cartões com chip de celular e um aparelho celular na Rua das Cravinas, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

O suspeito foi detido e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. A apreensão contou com o apoio de inteligência da Equipe do Serviço Reservado. Após uma denúncia os agentes foram até o local e pediram reforço de policiais da GAT 1 e Pamesp.