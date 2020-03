Volta Redonda lança campanha ‘A Mulher Quer, a Mulher Pode’

Atividade de abertura das comemorações pelo Dia da Mulher será no domingo, dia 08, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila

A Prefeitura de Volta Redonda lança neste domingo, dia 08, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, a campanha “A Mulher Quer, a Mulher Pode”. A ação é coordenada pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (Smidh), que vai realizar encontro para apresentação do projeto entre 9h e 13h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni.

Durante o evento, voltado para as mulheres, haverá palestras e troca de experiências sobre o papel da mulher na sociedade, além de prestações de serviços voltadas para a mulher como massagem, tratamento de beleza e oficina de artesanato. Também haverá apresentações de dança. A entrada é gratuita.

O prefeito Samuca Silva estacou que no município haverá programação durante todo o mês em celebração ao Dia Internacional da Mulher. “Com oficinas e cursos profissionalizantes na sede da Smidh, além de palestras ministradas pelas profissionais do CEAM nos CRAS (Centros de Referência à Assistência Social) e empresas privadas”, comentou Samuca.

De acordo com a coordenadora do CEAM, Ludmila Aguiar de Assis, aumentar a autoestima e fortalecer a autoconfiança da mulher para atuar no mercado de trabalho é o principal objetivo da campanha. “Precisamos nos mobilizar para fortalecer o papel da mulher na nossa sociedade, mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser”.

Serviço:

Evento: Lançamento da Campanha ‘A Mulher Quer, a Mulher Pode’

Data: Dia 08 de março (domingo) – Dia Internacional da Mulher

Horário: 9h às 13h

Local: Biblioteca Municipal Raul de Leoni (Praça Rotary, Vila Santa Cecília – Volta Redonda)