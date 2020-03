Samuca vai para o PSC do governador Wilson Witzel

O prefeito Samuca Silva mudou de partido e agora já está filiado ao PSC, do governador Wilson Witzel. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira em uma entrevista coletiva no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda. Samuca disse que o governador já apresentou um projeto para a saúde e o marco de mobilidade urbana. Segundo o prefeito a população da cidade tem muito a ganhar. Sobre o fato do governador ter comparecido somente em duas oportunidades em Volta Redonda (inauguração da Arena Esportiva (Voldac) e da Escola Militar), no bairro Açude, Samuca rebateu e disse que Wiltzel vem dando o apoio ao município.

O coordenador político do PSC, Marcos Dias, irmão do pastor Everaldo Dias, presidente nacional da legenda, esteve presente e disse que o prefeito vai somar muito no novo partido. Samuca fez questão de afirmar que o pastor Everaldo foi importante para que ele se filiasse ao novo partido.

O prefeito disse que o fato de se filar ao PSC, não será beneficiado com investimentos no município. “E uma recuperação da moral e ética de uma gestão. Por isso decidi mudar para o PSC”, disse Samuca. Recentemente, Samuca recebeu o prêmio de “Prefeito Empreendedor Nacional do Sebrae”. Isso pode ter colaborado para ter sido convidado para se integrar ao PSC.

Samuca afirmou que está se filiando ao partido do governador por causa de um projeto de recuperação do Estado do Rio de Janeiro: “De recuperação da moral ética e de uma gestão pública diferente de tudo que nós já vimos”, disse Samuca. Outro fator importante para Samuca ingressar no PSC foi a assinatura de um decreto dando incentivos fiscais para a cidade. Ele lembrou que o governador Wilson Witzel tem se mostrado um grande parceiro de Volta Redonda, o que também o influenciou a ingressar no PSC: “Lembro que Witzel assinou o decreto dando incentivos fiscais para a cadeia do aço, que vai permitir a criação do Polo Metalmecanico, em um convênio com o Proeis.

O coordenador político do PSC, Marcos Dias, disse que o partido tem crescido muito e já conta com dois governadores. Disse também que o governador tem vencido a crise. “Witzel pegou um estado falido. Tenho certeza de que o Samuca será importante para ajudar no crescimento do partido” disse, Marcos Dias. Segundo o coordenador do partido, Witzel tem trabalhado independente pela bandeira, mas dando prioridade as cidades, “Isso demonstra a grandeza de poder cuidar de cada cidade”, finalizou o coordenador.

Samuca foi eleito pelo Partido Verde (PV), depois ingressou no Podemos (Álvaro Dias), voltou ao PSDB e agora no PSC.