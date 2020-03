O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda informou que realizou duas manutenções na adutora que atende o bairro Roma e Distrito Industrial (na estrada de Volta Redonda). Por conta das intervenções, o abastecimento de água na localidade teve que ser interrompido.

As manutenções aconteceram nesta quinta-feira, dia 05 e seguiram durante a sexta-feira, dia 06, com uma ação próxima à Rodovia do Contorno. A previsão é que o serviço seja normalizado em até 48 horas.

A Autarquia pede desculpas pelos transtornos e ressalta que está trabalhando dia a dia com o compromisso de levar água de qualidade a toda Volta Redonda.