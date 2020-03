Avenida Paulo Erlei Abrantes, no Três Poços, ficará fechada neste domingo

Prefeitura de Volta Redonda avança em intervenções de recuperação asfáltica

A Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços, em Volta Redonda, estará fechada para trânsito neste domingo, dia 8, das 7 às 17 horas. O motivo é que a Prefeitura de Volta Redonda está realizando obras de drenagem na via. Veículos leves e ônibus poderão fazer uma rota alternativa pela Rua Erika Berbet, que também passou por melhorias – e obra de drenagem – para receber o aumento de veículos.

A obra de drenagem faz parte das intervenções de recuperação do solo e asfáltica da via, uma das principais da cidade. No local, serão investidos cerca de R$ 3,5 milhões em asfaltamento.

Há mais de dez anos a via tem necessidade de receber obras de drenagem, já que há na via dificuldade de escoamento de água, o que gera acúmulo de água na via, levando a degradação mais rápida do asfalto.

“Logo após terminarmos as obras de drenagem, iremos iniciar o asfaltamento no trecho mais crítico da avenida. Em outros pontos, onde não são necessárias essas obras de drenagem, já iremos realizar obras de recuperação de solo. Vale lembrar que o que estamos fazendo não é a operação tapa-buracos e, sim, a reconstrução do solo. Retiramos a camada antiga de pavimentação, preparamos o solo e, só assim, colocamos o asfalto. Isso permite melhor compactação e durabilidade do asfalto”, disse Samuca Silva, prefeito de Volta Redonda.

A recomposição asfáltica da Avenida Paulo Erlei Abrantes faz parte do maior programa de asfaltamento da cidade com recursos próprios, onde já foram licitados mais de R$ 15 milhões em programa de recuperação asfáltico.

“Lembro que iniciamos o asfaltamento no bairro Retiro também no valor de R$ 2,5 milhões. Além desses investimentos, estamos com equipes realizando recapeamento em outras áreas, como operação tapa buraco com asfalto quente e frio. Com a chuva dando uma trégua, estamos avançando por toda a cidade. Volta Redonda ficou anos sem investimento e agora, com gestão eficiente, conseguimos lançar esse programa, que não tem data para terminar”, comentou Samuca.