Um caminhão baú pegou fogo na manhã deste sábado na Rua Henrique Hoppe, no trevo do bairro Jardim Amália I, em Volta Redonda. O veículo ficou totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros foi acionado, quando chegou as chamas já tinham consumido todo o veículo.

O caminhão estava carregado e parte da carga seria entregue numa loja de móveis. O fogo chegou a atingir a lateral de uma drogaria, mas segundo os bombeiros ninguém ficou ferido.