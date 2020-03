Jovem é baleado com dois tiros no Jardim das Acácias

Um jovem, de 19 anos, foi baleado na noite de sexta-feira, no momento em que estava numa praça, na Avenida Salvador, no bairro Jardim das Acácias, em Itatiaia. O jovem levou dois tiros, sendo, um no braço e outro na perna.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São Francisco de Assis. Ele estava sentado na praça quando um homem veio por trás e atirou duas vezes em sua direção. Os agentes então foram até a casa do suspeito, mas ele não estava no local.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia de Porto Real.