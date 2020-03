PRF inaugura duas delegacias na região do Sul Fluminense

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) inaugurou na manhã desta sexta-feira, duas novas instalações da delegacia da PRF, uma em Resende e outra em Barra do Piraí. A inauguração da delegacia em Resende, situada na Avenida Dr. Jéferson Geraldo Bruno, as margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Paraíso, ocorreu por volta das 9 horas e contou com a presença do diretor Geral da PRF (Delegacia da Polícia Rodoviária Federal), Adriano Marcos Furtado, do diretor Executivo, José Lopes Hott Júnior e o Superintendente da PRF no Rio de Janeiro Silvenei Vasques, além de autoridades locais.

A nova sede da 7ª Delegacia da PRF é uma das mais modernas da região. A outra delegacia foi inaugurada por volta das 14 horas, em Barra do Piraí. Uma viatura Dodge Challenger, que estava operando em Foz do Iguaçu, foi alvo de muitas fotografias. O veículo chegou trazido por um guincho. Muitas pessoas fotografaram a raridade que fez parte da frota da PRF.

Um fato que causou muitos risos dos presentes foi durante a cerimônia, um menino, que seria filho de um policial da PRF, entrou no carro e acionou o alarme. Todos olharam em direção ao veículo e riram bastante da peraltice do garoto. O veículo Dodge que faz parte da frota foi apreendido do narcotráfico e cedido para uso pela PRF.

O inspetor da PRF Vasques disse que a delegacia vai trazer mais segurança para o Sul Fluminense. “O investimento foi de R$ 2,5 mi. Está é a primeira fase e agora vamos licitar o projeto para inaugurar um novo posto da PRF, na entrada de Resende. Outro posto também será licitado e construído em Barra Mansa.

Segundo Vasques, a nova delegacia vai aumentar o combate a criminalidade. “Com essa estrutura vamos trazer mais segurança para sociedade do Sul do Estado. Melhores condições de trabalho, melhor atendimento ao cidadão e melhor resultado para a sociedade, assim a gente espera”, disse Vasques.

O inspetor disse que o número do efetivo foi aumentado e conta atualmente com 70 policiais rodoviários federais, muitos vindos de outras unidades da federação.

O chefe da 7ª Delegacia da Polícia Federal, em Resende, Inagaki, disse que a estrutura melhorou muito e ficou excelente. Durante as obras a delegacia funcionou durante um ano no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O policial rodoviário Federal, Carlos Carvalho também elogiou a nova estrutura da 7ª Delegacia da PRF, em Resende. Disse que a nova estrutura é excepcional e que vai melhorar muito o combate à criminalidade.

Sobre a Muralha da Dutra, por ser uma delegacia que apreende muitas drogas na rodovia, Carlos Carvalho disse que o trabalho da equipe é muito importante para dar segurança à população.

O policial rodoviário Federal, Nogueira, também esteve presente ao evento e destacou a importância da nova delegacia. “Uma ótima estrutura e isso vai motivar mais ainda os agentes. Vamos ter mais condições para executar o trabalho”, disse Nogueira, durante uma breve conversa.