Volta Redonda entrega melhorias no Colégio João XXIII

Instituição recebeu novo laboratório de ciências e melhorias estruturais

A Prefeitura de Volta Redonda, através do programa Orgulho de Volta, entregou na manhã deste sábado, dia 7, melhorias no Colégio João XXIII, da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

Foram feitos reparos das estruturas e telhado de acesso as quadras poliesportivas, além da reforma do piso. E a reforma geral do novo laboratório de ciências, física e biologia da unidade, que recebeu reforma hidráulica, pintura, novos armários, e aquisição de vasilhames, balanças e microscópios.

A unidade completa 50 anos em 2020 e, em breve, receberá um mutirão para revitalização geral, anunciado pelo prefeito Samuca Silva, que destacou que mais de 40 unidades escolares já receberam melhorias durante sua gestão.

“Estamos investindo muito em educação. Sou filho da escola pública, fui aluno da Fevre e sei da importância de uma educação pública de qualidade. Estamos investindo em estrutura, os kits escolares e uniformes foram entregues nos primeiros dias de aula. Também estamos investindo nos profissionais de educação, iniciando o pagamento do PCCS e realizamos o maior concurso público”, destacou Samuca.

Segundo o diretor-presidente da Fevre, Waldir Bedê, os investimentos entregues na escola são apenas o início das comemorações pelos 50 anos do Colégio João XXIII.

“Essa unidade receberá ainda mais melhorias e eventos em comemoração ao jubileu do colégio. O prefeito Samuca tem como prioridade sempre a educação e a saúde e estamos vendo cada vez mais investimentos. Esse laboratório novo e equipado vai ajudar e contribuir muito para a educação de nossos alunos”, destacou o diretor.