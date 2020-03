Acidente deixa motoqueiro ferido no bairro Jardim Amália II

Um condutor de uma moto ficou ferido ao se envolver um acidente com um carro na noite deste sábado, na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na entrada do bairro Jardim Amália II, em Volta Redonda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e após os primeiros socorros levou a vítima para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O trânsito ficou com retenção no local. A perícia foi realizada e logo depois os veículos foram retirado do local. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.