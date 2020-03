Dia D contra o sarampo imuniza cerca de 900 pessoas

Desde que foi iniciada em fevereiro, campanha teve uma procura de 13.948 pessoas; com avaliação da caderneta vacinal, Secretaria aplicou até o momento 5.047 doses

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realizou neste sábado (7), mais um Dia D contra o Sarampo. Todos as unidades de saúde funcionaram de 8 às 17 horas com a finalidade de imunizar pessoas entre seis meses e 59 anos de idade.

No município, desde a campanha foi iniciada em 1º de fevereiro foram administradas 5.047 doses da vacina. Neste período, de acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, levantamentos do órgão apontam que 13.948 pessoas procuraram pelas Unidades Básicas de Saúde para a atualização e avaliação do cartão vacinal. “Especificamente neste dia D de intensificação contra a doença vacinamos 64 bebês de seis meses a 11 meses de idade, no entanto o comparecimento foi de 198. Registramos o comparecimento de 987 pessoas de um a 29 anos de idade. Nesta faixa etária foram aplicadas 243 vacinas. Entre 30 a 59 anos houve o comparecimento de 959 pessoas, com administração de 547 doses. No total, as unidades tiveram uma procura de 2.144 pessoas pela vacina. Mas, efetivamente imunizaram 854 pessoas. Isso se deve ao fato de que muitas estão com o calendário vacinal em dia”, explicou.

A campanha contra o sarampo segue até o próximo dia 13 e a meta de Barra Mansa é imunizar 95% do público alvo. A vacina não é recomendada para pessos com suspeita de sarampo, imunocomprometidas, gestantes e crianças com menos de seis meses de idade. Alérgicos a proteína do leite e a proteína do ovo devem informar essa condição para que recebam conduta específica. Para receber a dose da vacina é necessária a apresentação da carteira vacinal.

O Brasil registrou, nos últimos 90 dias, 6.192 casos confirmados de sarampo, o que corresponde ao aumento de 15% em relação ao período de monitoramento anterior, segundo dados do Ministério da Saúde. Em Barra Mansa, há mais de 10 anos não há casos da doença.

Unidades de Saúde celebram o Dia Internacional da Mulher

A Secretaria de Saúde disponibilizou neste sábado (7) uma série de serviços direcionados ao público feminino, como forma de celebrar o Dia Internacional da Mulher. Durante todo o dia, as unidades de Saúde realizaram coleta de material para preventivo ao câncer de colo de útero, encaminhamento para exames de mamografia, sala de espera versando sobre temas de prevenção à Doenças Sexualmente Transmissíveis, câncer de útero e mama e o novo Coronavírus.

– Tivemos ainda um bate papo informal a respeito do empoderamento das mulheres e sua ocupação nos diversos segmentos da sociedade, atividades interativas com as crianças e sorteio de brindes. Durante todo o mês de março vamos estimular o comparecimento das mulheres aos postos de saúde visando à conscientização sobre os cuidados com seu pleno bem estar físico e mental – concluiu Sérgio Gomes. Fotos: Chico de Assis