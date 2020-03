Paulinho é transferido para uma delegacia do Rio de Janeiro

A Justiça decretou a Prisão Preventiva (PP) do vereador Paulinho do Raio X, suspeito de tentar extorquir o prefeito Samuca Silva. O parlamentar foi preso em flagrante neste sábado, numa ação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil.

Paulinho foi levado para a Cidade da Polícia, em Benfica, na zona norte do Rio. Policiais apreenderam também dois celulares do vereador. As investigações iniciaram em fevereiro. Paulinho foi transferido para outra delegacia da cidade. O local não foi informado pela Polícia Civil.

Um vereador deve entrar com um pedido nesta segunda-feira, para o afastamento do vereador de suas funções até que finalizem as investigações.