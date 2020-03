Programa de erradicação do trabalho infantil promove reunião em Resende

Encontro acontece na próxima quarta-feira, dia 11, na Casa dos Conselhos

A Prefeitura de Resende segue com esforços para acabar com o trabalho infantil no município. Esta luta ganha novas etapas na próxima quarta-feira, dia 11, com uma reunião intersetorial promovida pelo PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Resende. O encontro acontece na Casa dos Conselhos, no bairro Lavapés, às 14h.

De acordo com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jaqueline Primo, o objetivo da reunião é discutir ações específicas e estratégicas para o enfrentamento do trabalho infantil. Estão convidados a comparecer representantes da educação, saúde, cultura, esporte e lazer, Indústria, comércio e turismo; do poder legislativo; da Câmara; além do terceiro setor e de organizações não governamental.

Durante o encontro, cada agente atuante neste combate poderá discutir e propor ações pertinentes ao seu setor. Assim, através do diálogo e da busca pelo consenso, as políticas públicas terão continuidade de forma cada vez mais consistente. O objetivo final é promover a superação efetiva do trabalho infantil.

– É fundamental promover a mobilização e o diálogo entre setores envolvidos direta e indiretamente nas políticas públicas. Como o próprio nome do PETI já diz, a luta é pela erradicação do trabalho infantil em Resende, eliminar essa prática e promover uma infância adequada para cada criança de Resende. Para ajudar a alcançar este objetivo, contamos com a presença de todos na reunião intersetorial na próxima quarta-feira – disse a secretária.

A Casa dos Conselhos fica na Rua do Rosário, nº 45, no bairro Lavapés. A reunião acontece das 14h às 17h.