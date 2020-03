Volta Redonda recebe serviços de asfaltamento durante o final de semana

Equipes da prefeitura atuaram em diversos bairros da cidade, aproveitando o bom tempo

O final de semana foi de muito trabalho para a Prefeitura de Volta Redonda. Aproveitando o bom tempo, equipes do poder público atuaram em diversos bairros realizando asfaltamento, recapeamento de solo e obras de drenagem. As intervenções aconteceram em diversos bairros, como Retiro, Aterrado, Vila Santa Cecília, Monte Castelo, Três Poços, Centro, entre outros.

A Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços, em Volta Redonda, está fechada para trânsito até às 17 horas. A rota alternativa está sendo feita pela Rua Erika Berbet, que também passou por melhorias – e obra de drenagem – para receber o aumento de veículos. A obra de drenagem faz parte das intervenções de recuperação do solo e asfáltica da via, uma das principais da cidade. No local, serão investidos cerca de R$ 3,5 milhões em asfaltamento.

“Nós lançamos o maior programa de asfaltamento da cidade com recursos próprios das últimas décadas. Nossa cidade ficou muito tempo sem receber, de fato, asfalto novo e de qualidade. Agora, com a dívida controlada e com a chuva dando uma trégua, estamos atuando por toda a cidade. Com a gestão eficiente, lançamos o programa ‘Asfalto de Volta’ e vamos dar o retorno necessário nas vias da cidade”, disse o prefeito Samuca Silva.

O prefeito lançou recentemente o programa de asfaltamento, um investimento de cerca de R$ 15 milhões nas principais vias da cidade. Somente no Retiro serão investidos R$ 2,5 milhões e na Avenida Paulo Erlei Abrantes, no Três Poços, mais R$ 3,5 milhões.

“Na Avenida Paulo Erlei Abrantes, uma das principais da cidade, estamos fazendo a drenagem que era necessária há décadas, o que vai permitir que o asfalto dure mais na via. Lembro que não estamos fazendo simplesmente o tapa-buraco, estamos realizando a recomposição do solo, que é uma ação mais duradoura. Retiramos a camada antiga de asfalto, preparamos o solo e colocamos a massa nova, um trabalho de qualidade que vai garantir maior durabilidade do novo pavimento”, concluiu.