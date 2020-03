Deputado Federal Antonio Furtado conversa sobre saneamento básico e segurança pública em Barra Mansa

Para acompanhar de perto algumas solicitações recebidas em Barra Mansa, o Deputado Federal Delegado Antonio Furtado, esteve na cidade durante a sexta-feira (21/02) em agendas sobre segurança pública com empresários e o delegado da 90ª Delegacia, Ronaldo Aparecido, sobre saneamento básico com moradores do Vista Alegre, Belo Horizonte e Loteamentos Aiuruoca e Sofia e em visita ao asilo Sociedade São Vicentino, no Ano Bom.

– Recebo muitas solicitações e, sempre que posso, gosto de acompanhar de perto as informações que chegam até mim. Tenho uma preocupação muito grande com a segurança pública e vou fazer o que for possível para ajudar a trazer a sensação de segurança e mais qualidade de vida para as pessoas da nossa região – falou o deputado.

Além da preocupação com o avanço do consumo de drogas e o impacto que gera na segurança pública, os moradores pediram ajuda com um problema antigo no bairro, a falta de saneamento básico. Questão que interfere diretamente na qualidade da saúde da população.

– O esgoto é a céu aberto na nossa avenida. Estamos pedindo socorro, há tempos, para o problema da saúde pública e para o caos no saneamento. Ter o Deputado aqui nos ouvindo é muito importante, nos sentimos representados – afirmou Iraci de Andrade Nunes, presidente da Associação de Moradores do Belo Horizonte, em Barra Mansa.

A agenda na cidade terminou com uma visita ao asilo Sociedade São Vicentino de Paula e o levantamento das necessidades, que foram apontadas pelos profissionais que trabalham cuidando dos, cerca de, 50 idosos.

– O asilo São Vicentino faz um trabalho de grande impacto para a sociedade. Demonstram muito cuidado com os idosos atendidos. Sempre defendi o direito dos idosos, desde quando atuava como delegado aqui na região, e vou continuar esse trabalho como deputado – afirmou o parlamentar.