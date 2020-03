Defesa Civil interdita cerca de 20 casas por risco de deslizamento em Volta Redonda

Moradores são orientados sair dos imóveis em risco na Rua Helvécio Gomes Pimenta

A Defesa Civil de Volta Redonda apontou risco eminente de desmoronamento na Rua Helvécio Gomes Pimenta, no bairro Retiro. Só nesta segunda-feira, dia 9, cerca de 20 casas foram interditadas. O local vinha sendo monitorado desde as ocorrências das últimas chuvas e, após vistoria feita junto com os geólogos do Departamento de Recursos Minerais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro, foi definida a interdição e a desocupação dos imóveis.

A ação também contou com apoio das equipes das secretarias de Ação Comunitária (Smac) e de Infraestrutura, técnicos do Furban, IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano).

A Prefeitura de Volta Redonda está acompanhando as famílias e orientou os moradores a deixar as residências e procurar atendimento no CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do Retiro para orientação, até uma solução definitiva para o problema.

O coordenador da Defesa Civil, Leandro Rezende, alerta para o risco para as famílias permanecerem nas residências interditadas. “Durante o dia as equipes da prefeitura fizeram visitas e orientaram as famílias sobre o risco de deslizamento. Para quem não tem a casa de familiares para se hospedar a Defesa Civil e a SMAC estão fazendo o acolhimento nos abrigos”, reforçou o coordenador.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Leandro Rezende, foi feita uma vistoria no sábado, dia 7, e todo trabalho vem sendo feito para que preservar a vida dos moradores.

“É importante que sigam a orientação. Os geólogos do estado estiveram vistoriando o local no sábado e nos entregaram um laudo informando das irregularidades que encontraram. A infiltração das águas das chuvas é uma das causas, mas existem outros fatores importantes que contribuíram para os riscos que nos levaram a fazer a demarcação e a interdição de toda área. Escavações irregulares, a falta de drenagem são também fatores que contribuíram para os riscos eminentes de deslizamento no terreno, colocando em risco a integridade física dos moradores”, explicou o coordenador.

A Defesa Civil informou ainda que há previsão de chuvas para essa madrugada e para a terça-feira, dia 10, aumentando os riscos para os moradores da localidade.