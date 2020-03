Paulinho do Raio X deixa a prisão em Benfica no Rio de Janeiro

O vereador Paulinho do Raio-X, de Volta Redonda, já deixou a prisão na manhã desta segunda-feira, em Benfica, no Rio de Janeiro, para onde foi levado no sábado após ser preso em sua sala comercial no Pontual Shopping, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A prisão ocorreu quando ele recebia dinheiro que estaria extorquindo o prefeito Samuca Silva

Ele estava preso desde sábado após ter tido a prisão preventiva decretada no domingo. O advogado Flávio Lerner, que está atuando na defesa do parlamentar entrou com um pedido de habeas-corpus no mesmo dia de sua prisão que foi concedido por um desembargador do Tribunal de Justiça.

O magistrado impôs medidas cautelares, como o afastamento da sua cadeira na Câmara de Volta Redonda. Paulinho não deve vir para Volta Redonda, segundo o seu advogado.