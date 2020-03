TJRJ concede habeas corpus ao vereador Paulinho do Raio X

O Desembargador João Batista Damasceno, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu na noite do domingo habeas corpus ao vereador Paulinho do Raio X, de Volta Redonda.

O vereador foi preso na manhã do último sábado suspeito de tentar extorquir dinheiro do prefeito Samuca Silva. Paulino pode ser libertado na manhã desta segunda-feira, conforme o seu advogado Flávio Lerner, do Rio de Janeiro.

O desembargador estabeleceu o afastamento do parlamentar de sua cadeira na Câmara. Ele não teria a perda dos direitos e vantagens. Ele ficaria impedido de manter contato com o prefeito Samuca Silva.

Outros vereadores citados no caso também estariam impedidos de manter contato com os suspeitos. Ficou determinado também que Paulinho cumpra recolhimento domiciliar a partir das 22 horas.