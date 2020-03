Criança é atendida com suspeita de coronavírus (Covid-19) em Rio Claro

A Secretária de Saúde do município de Rio Claro emitiu uma nota informando sobre uma criança, que não teve o nome e idade revelados, deu entrada no Hospital Municipal Nossa Senhora da Piedade, no dia 9 deste mês, com suspeita de coronavírus (Covid-19), em Rio Claro.

A criança esteve na Europa e chegou ao Brasil há sete dias, com sintomas de gripe viral. Exames coletados da criança foram enviados ao laboratório referência aguardando resultado que será devidamente informado a população. O pré-escolar encontra-se em quarentena, conforme orientação do protocolo do Ministério da Saúde.

Nota informativa

A Secretaria Municipal de Saúde, vem por meio desta nota informar que no dia 09/03/2020 foi atendido no Hospital Municipal Nossa Senhora da Piedade uma criança que apresenta quadro gripal com história de viagem à Europa com chegada ao Brasil há 7 dias.

Diante do cenário mundial do coronavirus (COVID-19), as autoridades sanitárias municipais aplicaram o protocolo de atendimento ao evento. O pré-escolar encontra-se em quarentena, conforme orientação do protocolo do Ministério da Saúde.

Ressaltamos que todas as medidas cabíveis, respeitando o preconizado pelo Ministério da Saúde estão sendo aplicadas de forma a controlar possíveis casos no município.

Importante ressaltar que o caso é suspeito, e as investigações, bem como os devidos encaminhamentos de exames para laboratório de referência foram providenciados, aguardando resultado que será devidamente informado a população.

Lembramos que a melhor forma é a prevenção.